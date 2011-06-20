Оригинальный дизайн штендера для магазина

Размер вывески: ширина 5,4 м. высота 0,7 м. Необходимо сделать в реальном размере в формате CorelDRAW с соблюдением пропорций. Нужен будет исходный файл со всеми слоями, а так же примеры в формате jpeg Сделайте 6 вариантов цвета ...