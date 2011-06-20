Оригинальный дизайн штендера для магазина

Наружная рекламаЗакрыт18 заявок316 просмотров
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Добрый день!

Нужен оригинальный штендер для интим-бутика,

Есть логотип , фотки фасада магазина,

Если возметесь то какие будут цены и сроки,

PS:В дальнейшем возможны другие заказы для других магазинов сети.

12 лет назад
platur
Юрий 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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