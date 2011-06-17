Сделать вывеску для мебельного магазина

Размер вывески: ширина 5,4 м. высота 0,7 м.

Необходимо сделать в реальном размере в формате CorelDRAW с соблюдением пропорций. Нужен будет исходный файл со всеми слоями, а так же примеры в формате jpeg

Сделайте 6 вариантов цвета фона, обязательно белый, серый, желтый. Цвет букв менять в зависимости от цвета фона, чтоб отчетливо видно было.

Рисунок слева: Рисунок кухни нарисованный от руки карандашом с оттенками. Нужно подобрать рисунок или создать новый в черно-белом цвете.

Логотип в середине: Фон логотипа нужно менять в цвет основного фона. Сам цвет букв DM не менять. Цвет слова «кухни» в логотипе можно менять (наверно как цвет «уютные кухни для дружных семей»)!

Файлы рисунков логотипов прилагаю, а так же рисунки кухни. Рисунок кухни можно применить на ваше усмотрение, но только, чтоб черно-белый был и как будто нарисован карандашом.

Ссылка для скачивания задания и рисунки логотипов http://depositfiles.com/files/uzanjllo2

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Icq 448827461

Николай