Сделать вывеску для мебельного магазина

Необходимо сделать дизайн наклейки, для расклейки на дверях подъездов. Ориентировочный макет я накидал. Сохранение логотипа обязательно. Фантазия приветствуется. В векторе. Размер 148мм x 52,5мм
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Размер вывески: ширина 5,4 м. высота 0,7 м.
Необходимо сделать в реальном размере в формате CorelDRAW с соблюдением пропорций. Нужен будет исходный файл со всеми слоями, а так же примеры в формате jpeg
Сделайте 6 вариантов цвета фона, обязательно белый, серый, желтый. Цвет букв менять в зависимости от цвета фона, чтоб отчетливо видно было.
Рисунок слева: Рисунок кухни нарисованный от руки карандашом с оттенками. Нужно подобрать рисунок или создать новый в черно-белом цвете.
Логотип в середине: Фон логотипа нужно менять в цвет основного фона. Сам цвет букв DM не менять. Цвет слова «кухни» в логотипе можно менять (наверно как цвет «уютные кухни для дружных семей»)!
Файлы рисунков логотипов прилагаю, а так же рисунки кухни. Рисунок кухни можно применить на ваше усмотрение, но только, чтоб черно-белый был и как будто нарисован карандашом.
Ссылка для скачивания задания и рисунки логотипов http://depositfiles.com/files/uzanjllo2
Обращайтесь:
Icq 448827461
Николай
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