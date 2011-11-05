Приватный проект для Лигерко Таня

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен2 заявки166 просмотров

Вывеска, штендер и визитка

14 лет назад
amelchukov
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$185
4 дня
Работа сделана на отлично! Работа проделана в короткие сроки, а главное качественно и красиво! Спасибо!
Хороший заказчик. Работа оплачена своевременно. Рекомендую для сотрудничества!!!

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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