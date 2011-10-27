Рекламная листовка для расклейки

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен3 заявки203 просмотра

Требуется нарисовать рекламную листовку А4 для расклейки.

Все просто - в фирменных цветах название сайта, схематические картинки продукции (цифровая техника), и надпись.

желательно 3 альтернативных варианта.

Срочно! Желательно сделать сегодня.

14 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

slavainov
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Вячеслав учел все мои придирки и пожелания, в результате получился продукт тот который был мне нужен! Спасибо за работу!
Терпеливый, честный, понятливый и просто хороший человек! 10 баллов!

Заявки фрилансеров

slavainov
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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