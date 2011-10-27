Рекламная листовка для расклейки

Эскиз и логотип (Vertico) прилагаю. INDOMO и пр. - шрифт на ваше усмотрение. В эскизе просто вся информация - нужно все привести в потребный вид. Порядок (добавление/убирание) элементов на усмотрение дизайнера, например добавить ...