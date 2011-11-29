1. Нарисовать Баннер наружний, размером 200 см. на 100 см. Тематика горная. 2. Нужно нарисовать дизайн буклетов. 11 формат. Тематика буклета горная. На трех языках, отличаются друг от друга немного.
Нужен дизайн вывески для зоомагазина
Для ЗООМагазина - нужен дизайн рекламной вывески размер: Ширина 3 метра, Высота 2 метра
"Все для Ваших животных", "Корма и аксессуары" - что то подобное надо использовать
Выбранный исполнитель
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