Нужен дизайн вывески для зоомагазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен35 заявок635 просмотров

Для ЗООМагазина - нужен дизайн рекламной вывески размер: Ширина 3 метра, Высота 2 метра

"Все для Ваших животных", "Корма и аксессуары" - что то подобное надо использовать

14 лет назад
Katerina25
Катерина 
55 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

kattrinn
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Работа сделана на отлично! Работа проделана в короткие сроки, а главное качественно и красиво! Спасибо!
Отличный заказчик. Четко поставила задачу, своевременно оплатила. Очень понравилось сотрудничать.

Заявки фрилансеров

kattrinn
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать баннер и буклет.

    1. Нарисовать Баннер наружний, размером 200 см. на 100 см. Тематика горная. 2. Нужно нарисовать дизайн буклетов. 11 формат. Тематика буклета горная. На трех языках, отличаются друг от друга немного.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн баннера «Поменяй лампочку, зяяять!»

    $90

    Требуется создать баннер для магазина «Этосвет» http://etosvet.ru/ НА БАННЕРЕ НЕОБХОДИМО ПОМЕСТИТЬ: 1. Картинку, над ней надпись (Картинка - "Мужик-тёща"). (основная работа) 2. Логотип, адрес сайта, номер офиса ...

    Наружная реклама2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Забрендировать автомобиль доставки суши

    $100

    Необходимо забрендировать автомобиль службы доставки "Мураками". Красивый, стильный дизайн, чтобы машина выделялась из потока. Автомобиль для брендированя - Daewoo Matis красного цвета. Обязательное условие для разработчика - наличие портфолио брендированных авто. ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Макет наружного баннера, 2x3м

    $100

    Здравствуйте! Мне нужно нарисовать макет баннера. Баннер наружный. Высота 3 метра, ширина 2 метра. Графическое решение должно быть приятное глазу и сразу давать понять, чем занимается компания. ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн-макет щита 3х6м + 2 таблички 1,2х0,8м

    $300

    Здравствуйте, господа! :) Идея в следующем: будет щит 3х6м на оживленной улице и в дополнении к нему 2 информационные таблички 1,2х0,8м со стрелками (на столбах): одна на повороте, где надо свернуть, если ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Макет стенда для школы (предмет: физкультура)

    Необходима помощь в создании дизайна для стенда "ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ НАШЕЙ ШКОЛЫ", размер готового стенда: 120 СМ(ШИРИНА)х90 СМ(ВЫСОТА). На основном пространстве стенда будут размещаться пластиковые прозрачные карманы для фотографий 10Х15. Способ изготовления стенда - печать на ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать подобный дизайн

    Смотрим на данное изображение http://s2.ipicture.ru/uploads/20111007/IHP16E6t.png. На стене которая выделена чёрным http://s2.ipicture.ru/uploads/20111007/Tb47vyH5.jpg цветом надо сделать подобное объёмное изображение. Дизайн для караоке бара. Место сфотографировано с боку но сам дизайн должен быть сделан как будто ...

    Наружная реклама3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер Посуда оптом

    $100

    Требуется создать баннер для наружной рекламы в векторном формате. Размер баннера 6 метров по горизонтали, 3 метра по вертикали. Висеть будет у дороги на высоте 2 метров. Цветовая гамма: ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад