Макет наружного баннера, 2x3м

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен21 заявка337 просмотров

Здравствуйте!

Мне нужно нарисовать макет баннера. Баннер наружный. Высота 3 метра, ширина 2 метра.

Графическое решение должно быть приятное глазу и сразу давать понять,

чем занимается компания.

Мы осуществляем проектирование и монтаж локальных сетей, занимаемся

настройкой и поддержкой серверов, настраиваем мини-атс и внедряем

телефонию, осуществляем комплексное абонентское обслуживание.

Мы поставляем оборудование, внедряем решения и занимаемся обслуживаем.

(текст естественно общий и в макете он может быть изменен и сокращён,

в зависимости от использования)

Собственно, как только человек обратит свой взгляд на баннер — сразу должно быть понятно — компания занимается информационными технологиями/компьютерами (сети, серверы, компьютеры, телефония) и находится где–то рядом. (наш офис во дворе здания, которое в 5 метрах от щита). На баннере должно быть размещено 4 направления услуг, возможно— пиктограмма/иллюстрация, которая будет облегчать восприятие, основные контакты. Так же, на баннере должен быть партнёрский логотип + их слоган (предоставляют услуги доступа в интернет + телефон).

14 лет назад
krotish
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$60
1 день
Анатолий справился с заданием, отличная подготовка макета, все корректировки были внесены в должном объёме. Ответственный исполнитель. Я доволен сотрудничеством.
Отличный заказчик. Приятно было поработать. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
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