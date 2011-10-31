Здравствуйте, господа! :) Идея в следующем: будет щит 3х6м на оживленной улице и в дополнении к нему 2 информационные таблички 1,2х0,8м со стрелками (на столбах): одна на повороте, где надо свернуть, если ...
Макет наружного баннера, 2x3м
Здравствуйте!
Мне нужно нарисовать макет баннера. Баннер наружный. Высота 3 метра, ширина 2 метра.
Графическое решение должно быть приятное глазу и сразу давать понять,
чем занимается компания.
Мы осуществляем проектирование и монтаж локальных сетей, занимаемся
настройкой и поддержкой серверов, настраиваем мини-атс и внедряем
телефонию, осуществляем комплексное абонентское обслуживание.
Мы поставляем оборудование, внедряем решения и занимаемся обслуживаем.
(текст естественно общий и в макете он может быть изменен и сокращён,
в зависимости от использования)
Собственно, как только человек обратит свой взгляд на баннер — сразу должно быть понятно — компания занимается информационными технологиями/компьютерами (сети, серверы, компьютеры, телефония) и находится где–то рядом. (наш офис во дворе здания, которое в 5 метрах от щита). На баннере должно быть размещено 4 направления услуг, возможно— пиктограмма/иллюстрация, которая будет облегчать восприятие, основные контакты. Так же, на баннере должен быть партнёрский логотип + их слоган (предоставляют услуги доступа в интернет + телефон).
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