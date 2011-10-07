Забрендировать автомобиль доставки суши

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт7 заявок244 просмотра

Необходимо забрендировать автомобиль службы доставки "Мураками".

Красивый, стильный дизайн, чтобы машина выделялась из потока.

Автомобиль для брендированя - Daewoo Matis красного цвета.

Обязательное условие для разработчика - наличие портфолио брендированных авто.

Для тех, кто сразу готов взяться за разработку:

Обязательно на авто: логотип (во вложении), веб-адрес: murakami.ua, телефон: (044) 888-11-88

Возможно, нужны надписи типа "служба доставки"/"доставка суши" или что-то в этом роде

14 лет назад
robel
51 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

msats
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
71 отзыв(-1)
14 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

msats
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
71 отзыв(-1)
14 лет назад

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