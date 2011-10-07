1. Нарисовать Баннер наружний, размером 200 см. на 100 см. Тематика горная. 2. Нужно нарисовать дизайн буклетов. 11 формат. Тематика буклета горная. На трех языках, отличаются друг от друга немного.
Забрендировать автомобиль доставки суши
Необходимо забрендировать автомобиль службы доставки "Мураками".
Красивый, стильный дизайн, чтобы машина выделялась из потока.
Автомобиль для брендированя - Daewoo Matis красного цвета.
Обязательное условие для разработчика - наличие портфолио брендированных авто.
Для тех, кто сразу готов взяться за разработку:
Обязательно на авто: логотип (во вложении), веб-адрес: murakami.ua, телефон: (044) 888-11-88
Возможно, нужны надписи типа "служба доставки"/"доставка суши" или что-то в этом роде
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