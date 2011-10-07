Нарисовать баннер и буклет.

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Закрыт33 заявки467 просмотров

1. Нарисовать Баннер наружний, размером 200 см. на 100 см. Тематика горная.

2. Нужно нарисовать дизайн буклетов. 11 формат. Тематика буклета горная. На трех языках, отличаются друг от друга немного.

14 лет назад
dreameraboutstar
Алексей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$70
2 дня

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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