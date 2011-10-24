Дизайн баннера «Поменяй лампочку, зяяять!»

# 1 — $ 50 # 2 — $ 40

Требуется создать баннер для магазина «Этосвет» http://etosvet.ru/

НА БАННЕРЕ НЕОБХОДИМО ПОМЕСТИТЬ:

1. Картинку, над ней надпись (Картинка - "Мужик-тёща"). (основная работа)

2. Логотип, адрес сайта, номер офиса (3 этаж, офис #320)

Подробнее:

Необходим креатив! Берем всем известного «мужика Блеааать!», его нужно дорисовать под образ тёщи: прическа, одежда, макияж, аксессуары. В руке лампочка.

Текст: «Поменяй лампочку, зяяять!»

Рядом с логотипом расшифровка «Магазин светильников»

3. Цветовая гамма: ознакомьтесь с сайтом. Либо в данной цветовой гамме, либо белый фон, черный текст, цветная картинка мужика("Картинка" - "Мужик-тёща"), стандартный логотип.

4. Баннер представляется победителем в двух форматах: векторный (для печати на бланке, скорее всего в .cdr, но возможны варианты) и со слоями в Photoshop (.psd) для корректировок вспомогательных надписей и размещения на сайте.

Для того, чтобы участвовать в конкурсе, баннер приводите в любом формате - лишь бы его разглядеть можно было. Два формата победитель передаёт только после объявления его победителем.