Дизайн баннера «Поменяй лампочку, зяяять!»

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен22 заявки1638 просмотров
#1$50
#2$40

Требуется создать баннер для магазина «Этосвет» http://etosvet.ru/

НА БАННЕРЕ НЕОБХОДИМО ПОМЕСТИТЬ:

1. Картинку, над ней надпись (Картинка - "Мужик-тёща"). (основная работа)

2. Логотип, адрес сайта, номер офиса (3 этаж, офис #320)

Подробнее:

Необходим креатив! Берем всем известного «мужика Блеааать!», его нужно дорисовать под образ тёщи: прическа, одежда, макияж, аксессуары. В руке лампочка.

Текст: «Поменяй лампочку, зяяять!»

Рядом с логотипом расшифровка «Магазин светильников»

3. Цветовая гамма: ознакомьтесь с сайтом. Либо в данной цветовой гамме, либо белый фон, черный текст, цветная картинка мужика("Картинка" - "Мужик-тёща"), стандартный логотип.

4. Баннер представляется победителем в двух форматах: векторный (для печати на бланке, скорее всего в .cdr, но возможны варианты) и со слоями в Photoshop (.psd) для корректировок вспомогательных надписей и размещения на сайте.

Для того, чтобы участвовать в конкурсе, баннер приводите в любом формате - лишь бы его разглядеть можно было. Два формата победитель передаёт только после объявления его победителем.

14 лет назад
1stbreak
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Победители конкурса

kifozavr
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
#2
Прикольно рисуешь! :) Продолжай в том же духе!
veresen
Вера 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
#1
Отличная работа, оперативная доработка. Спасибо большое! Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Очень рада сотрудничеству с Алексеем. Четкое ТЗ, своевременная оплата, приятное общение. А главное, всегда интересно выполнять необычные, креативные проекты. Спасибо. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

kifozavr
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
#2
veresen
Вера 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
#1

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