Оформление автомашины

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт7 заявок288 просмотров

Есть легковая машина Сеат Ибица. Необходимо кардинально улучшить существующий дизайн. На машине должны присутствовать три интернет проекта. Дизайн хотелось бы видеть агрессивным в стиле раллийных гонок.

14 лет назад
trafim
49 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

AdamB
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Проект не был реализован фрилансером. Причины-потеря интереса к проекту и постоянное затягивание времени. Возможно всему виной моя склонность к перфекционизму.

Заявки фрилансеров

AdamB
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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