1. Нарисовать Баннер наружний, размером 200 см. на 100 см. Тематика горная. 2. Нужно нарисовать дизайн буклетов. 11 формат. Тематика буклета горная. На трех языках, отличаются друг от друга немного.
Оформление автомашины
Есть легковая машина Сеат Ибица. Необходимо кардинально улучшить существующий дизайн. На машине должны присутствовать три интернет проекта. Дизайн хотелось бы видеть агрессивным в стиле раллийных гонок.
Выбранный исполнитель
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