Макет для баннера 3х6м (биллборд)

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт11 заявок192 просмотра

Эскиз и логотип (Vertico) прилагаю. INDOMO и пр. - шрифт на ваше усмотрение.

В эскизе просто вся информация - нужно все привести в потребный вид.

Порядок (добавление/убирание) элементов на усмотрение дизайнера, например добавить или нет адрес сайта: (indomo.ru или vertico.ru), или например указать приведенный телефон 88007003370 или прямой 500-27-11.

Еще хочу к этому - макет визиток с тем же раскладом но др информация

ЖЕЛАТЕЛЬНО: банер должен иметь 2 равные квадратные части с информацией, как бы делиться на 2 прямоугольника высотой ~2.2 м.

Смысл - возможность использования банера как на бильбордах, так и на УГЛОВОМ стенде на выставке с 2-мя стенками отсека: Шир 3м, Выс 2.5м (банер режется пополам или переходит углом со стенки на стенку)

P/S Просьба не присылать более 1 примера работ т.к. нет времени и нужно отдавать в печать, а лучше шлите сразу набросок по проекту.

Спасибо.

Моб. 8.926.160.42.42, Роман Бор

Skype: masterlift.ru

Icq: 298123555

14 лет назад
romans74
Бор 
51 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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