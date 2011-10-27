1. Нарисовать Баннер наружний, размером 200 см. на 100 см. Тематика горная. 2. Нужно нарисовать дизайн буклетов. 11 формат. Тематика буклета горная. На трех языках, отличаются друг от друга немного.
Разработка дизайна обьявления форматом А5
Нужно разработать дизайн объявления для интернет магазина компьютерной техникой и бытовой техникой форматом А5
дизайн должен быть креативным, красим броским в глаза ну вообще чтобы душу захватывал =).
Выбранный исполнитель
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