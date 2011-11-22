Нарисовать баннер для автомобиля

Добрый день!

Требуется разработать дизайн рекламы для размещения на машине. Логотипы, фото продукции есть... от вас

идея и макет.

Размер машины 4м * 2м

Хотелось бы разместить рекламу по боковым частям симметрично , а именно наш логотип , название компании, координаты и фото продукции.

а также текст предлагаемой продукции .

На задней части только координаты ( адрес, телефон, сайт) и логотип.

Обратить внимание на корпоративные цвета. Ссылка на сайт компании http://santech.kiev.ua

Привожу макеты готовых примеров, которые не устраивают заказчика