Нарисовать баннер для автомобиля

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен23 заявки504 просмотра

Добрый день!

Требуется разработать дизайн рекламы для размещения на машине. Логотипы, фото продукции есть... от вас

идея и макет.

Размер машины 4м * 2м

Хотелось бы разместить рекламу по боковым частям симметрично , а именно наш логотип , название компании, координаты и фото продукции.

а также текст предлагаемой продукции .

На задней части только координаты ( адрес, телефон, сайт) и логотип.

Обратить внимание на корпоративные цвета. Ссылка на сайт компании http://santech.kiev.ua

Привожу макеты готовых примеров, которые не устраивают заказчика

14 лет назад
AJIkaIIone
Проектов 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

Baskit
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$120
4 дня
Приятно было работать, ответственный, в обещанные сроки выполнил работу. Постоянно на связи. Готов сотрудничать дальше.
Хороший заказчик. Четко понимает, чего хочет получить на выходе.

Заявки фрилансеров

Baskit
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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