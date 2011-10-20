Требуется нарисовать рекламную листовку А4 для расклейки. Все просто - в фирменных цветах название сайта, схематические картинки продукции (цифровая техника), и надпись. желательно 3 альтернативных варианта. ...
Вывеска для кафе
Необходимо разработать и сделать макет вывески для кафе.
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