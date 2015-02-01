Рекламный блок формата А5

$25
Наружная рекламаЗавершен1 заявка79 просмотров
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Создать рекламный блок формата А5 для использования в качестве наружной рекламы. Дизайн блока должен быть ориентирован на текст указанный на нем. Подробности и сам текст в ТЗ по почте.

9 лет назад
Sergo-K
Сергей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Annell
41 годКазахстан
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$25
3 дня
Замечательный дизайнер и приятный в общении человек, не боится и умеет работать, моментально вносит правки и прислушивается к пожеланиям заказчика. Очень доволен и процессом и результатом совместного проекта. Однозначно рекомендую!
Очень понравилось сотрудничество с Сергеем! Никаких проволочек! ТЗ - чёткое, сроки выполнения работы - приемлемые, оплата моментальная! Всем рекомендую!