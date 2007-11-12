DNS

$10
Настройка сервера/ПОЗавершен2 заявки164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть подозрение что нету локальных dns, т.е. что то с записями dns. Нужно решить эту проблему так как наш сайт, а особенно созданные поддомены не у всех грузят.

Плюс нужно сделать два DNS сервера, разных. Решить проблему можно или:

вариант 1) самый простой. Разместить запись о зоне на DNS сервера провайдера тут же головная боль на счет DNS перекладывается с наших плеч на плечи провайдера :)

2) купить соотвественно поддержку на DNS серверах у третьих лиц.

3) ковыряться в настройках DNS сервера.

Очень прошу, пожалуйста не пишите кто не понимает о чем идет речь и хоть чуточку не уверен, нужна тонкая настройка.

Добавлю, это проблема не хостера а наша, так как у нас сервер.

16 лет назад
spiders
38 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
tiv
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$10
Ну что тут скажешь, человек знает свое дело и работает по принципу "Меньше слов, больше дела". Решил нашу проблему за 10 мин. Виктор, еще раз спасибо Вам за помощь!
Правильный заказчик, скорость моей работы напрямую завесила от правильно предоставленных данных, поэтому все прошло за 10 минут и без лишних вопросов, с оплатой тоже все четко, думаю будет продолжать сотрудничать :)
  • Похожие заказы

  • Настройка локального почтового сервера

    Есть офис, в нем есть сервак локальный. Есть 1 ящик [email protected] Есть 5 компов и 5 менеджеров в отделе продаж Так вот надо настроить почтовый сервер, чтобы менеджеры могли отвечать на сообщения, и чтобы ответы на ответы главный администратор ...

    Настройка сервера/ПО5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Настройка Wi-Fi биллинга

    Есть точка доступа Wi-Fi с установленным DD-WRT. Необходимо на VPS сервере настроить radius/биллинг итд для реализации следующей функциональности: 1. Пользователь подключается к открытому Wi-Fi; 2. При запросе любой страницы ему выдается скрипт Captive Portal, на котором предлагается ...

    Настройка сервера/ПО6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Настройка программы для работы через internet

    требуется настроить программу на машинах в локальной сети для работы через proxy. программа - ggclient. выход в инет - adsl модем ("ОГО" от Укртелекома). ос - xp. proxy - usergate. принимаются любые решения, в том числе ...

    Настройка сервера/ПО7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сервер: установка ПО и настройка

    Нужен сис админ для установки и настройки ПО на веб-сервере: ОС - FreeBSD, сервер - Apache, PHP 5, СУБД - PostgresQL или MySQL 5. Возможность дополнять функцинальность PHP новыми модулями. Только для сис админов из Москвы.

    Настройка сервера/ПО10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Настройка почты на сервере

    Есть сервер без админки. Нужно создать пару-тройку получателей писем и настроить почтовую систему, чтобы можно было получать/отправлять письма через аутлук экспресс и отправлять через php-скрипты. Софт стоит, но не настроен :-( Оплата через систему безопасных ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Поднятие socks5 на FreeBSD

    $10

    Ситуация такая: К серверу на FreeBSD привязаны 10 ip. Задача: Используя любой дистрибутив реализующий socks5 (3proxy, dante, ss5 и пр) реализовать, чтобы при коннекте на ip N исходящее соединение было тоже с него. Возможно, это ...

    FreeBSD
    Настройка сервера/ПО3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Установка SVN на FreeBSD

    Здравствуйте! Есть сервак на freebsd нужно установить SVN - контроль версий, чтобы работал, плюс написать пошагово что делали какие команды выполняли. Обращаться только если был опыт в настройке. Указывайте цену сразу, работы мало если знаете что ...

    FreeBSD
    Настройка сервера/ПО2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад