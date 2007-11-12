Есть подозрение что нету локальных dns, т.е. что то с записями dns. Нужно решить эту проблему так как наш сайт, а особенно созданные поддомены не у всех грузят.

Плюс нужно сделать два DNS сервера, разных. Решить проблему можно или:

вариант 1) самый простой. Разместить запись о зоне на DNS сервера провайдера тут же головная боль на счет DNS перекладывается с наших плеч на плечи провайдера :)

2) купить соотвественно поддержку на DNS серверах у третьих лиц.

3) ковыряться в настройках DNS сервера.

Очень прошу, пожалуйста не пишите кто не понимает о чем идет речь и хоть чуточку не уверен, нужна тонкая настройка.

Добавлю, это проблема не хостера а наша, так как у нас сервер.