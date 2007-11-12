Есть офис, в нем есть сервак локальный. Есть 1 ящик [email protected] Есть 5 компов и 5 менеджеров в отделе продаж Так вот надо настроить почтовый сервер, чтобы менеджеры могли отвечать на сообщения, и чтобы ответы на ответы главный администратор ...
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Есть подозрение что нету локальных dns, т.е. что то с записями dns. Нужно решить эту проблему так как наш сайт, а особенно созданные поддомены не у всех грузят.
Плюс нужно сделать два DNS сервера, разных. Решить проблему можно или:
вариант 1) самый простой. Разместить запись о зоне на DNS сервера провайдера тут же головная боль на счет DNS перекладывается с наших плеч на плечи провайдера :)
2) купить соотвественно поддержку на DNS серверах у третьих лиц.
3) ковыряться в настройках DNS сервера.
Очень прошу, пожалуйста не пишите кто не понимает о чем идет речь и хоть чуточку не уверен, нужна тонкая настройка.
Добавлю, это проблема не хостера а наша, так как у нас сервер.
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