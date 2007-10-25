Настроить на сервере QEMU.

Нужно настроить сетевую карту в QEMU во FreeBSD. Видит ТОЛЬКО локальные IP.
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Нужно настроить сетевую карту в QEMU во FreeBSD. Видит ТОЛЬКО локальные IP.
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