Настройка локального почтового сервера

Есть офис, в нем есть сервак локальный.

Есть 1 ящик [email protected]

Есть 5 компов и 5 менеджеров в отделе продаж

Так вот надо настроить почтовый сервер, чтобы менеджеры могли отвечать на сообщения,

и чтобы ответы на ответы главный администратор мог просмотреть.

Нужен человек кто разбирается в этом, и либо проконсультировал бы как все сделать,

либо приехал и сам бы все организовал

Нужно предложить пути решения

Skype sevasot

ICQ 997544