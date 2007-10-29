Настройка Wi-Fi биллинга

Есть точка доступа Wi-Fi с установленным DD-WRT. Необходимо на VPS сервере настроить radius/биллинг итд для реализации следующей функциональности:

1. Пользователь подключается к открытому Wi-Fi;

2. При запросе любой страницы ему выдается скрипт Captive Portal, на котором предлагается ввод логина-пароля или регистрация пользователя;

3. База данных пользователей с учетом кол-ва мегабайт на счету должна быть в MySQL, чтобы можно было создать панель администрирования и captive portal с нуля.

4. Пользователи у которых на счету 0 Мб автоматически отправляются на страницу Captive Portal.