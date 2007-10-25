Поднятие socks5 на FreeBSD

Ситуация такая: К серверу на FreeBSD привязаны 10 ip.

Задача: Используя любой дистрибутив реализующий socks5 (3proxy, dante, ss5 и пр) реализовать, чтобы при коннекте на ip N исходящее соединение было тоже с него. Возможно, это как-то решается, через NAT. Возможно и такое решение, главное чтобы система работала. Т.е. по сути требуется просто подсказать как реализовать такую систему.