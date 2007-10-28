Сервер: установка ПО и настройка

Настройка сервера/ПОЗакрыт10 заявок230 просмотров
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Нужен сис админ для установки и настройки ПО на веб-сервере: ОС - FreeBSD, сервер - Apache, PHP 5, СУБД - PostgresQL или MySQL 5.

Возможность дополнять функцинальность PHP новыми модулями.

Только для сис админов из Москвы.

16 лет назад
motionman
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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