Сервер: установка ПО и настройка

Есть сервер без админки. Нужно создать пару-тройку получателей писем и настроить почтовую систему, чтобы можно было получать/отправлять письма через аутлук экспресс и отправлять через php-скрипты. Софт стоит, но не настроен :-( Оплата через систему безопасных ...
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Нужен сис админ для установки и настройки ПО на веб-сервере: ОС - FreeBSD, сервер - Apache, PHP 5, СУБД - PostgresQL или MySQL 5.
Возможность дополнять функцинальность PHP новыми модулями.
Только для сис админов из Москвы.
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