Установить почтовый сервер

Есть сервер без админки. Нужно создать пару-тройку получателей писем и настроить почтовую систему, чтобы можно было получать/отправлять письма через аутлук экспресс и отправлять через php-скрипты. Софт стоит, но не настроен :-( Оплата через систему безопасных ...