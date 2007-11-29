Кластер

Настройка сервера/ПОЗакрыт1 заявка143 просмотра
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Требуется специалист для сборки и настройки кластерной системы на базе Intel Xeon 5335 / Intel S5000, ОС Windows

Только Москва или область.

Более подробное задание по ICQ.

16 лет назад
mArt-DVP
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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