VPN+PROXY+БД биллинг доступа в интернет по LAN

Нужен человек, который отлично разбирается в настройке серверов для устранения разных неполадок. Сервер на CentOS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано:
1. Провайдер (Предоставляет мне доступ в интернет по VPN)
2. Моя локальная сеть (Ethernet)
3. Мой сервер (просто компьютер)
Используемые интерфейсы на сервере:
1. Интерфейс моего провайдера (просто сетевая карта)
2. Интерфейс VPN до моего провайдера (откуда будет браться интернет)
3. Интерфейс моей локальной сети (куда будет отдаваться интернет пользователям)
Задача (необходимо настроить):
1. Предоставление доступа в интернет пользователям моей локальной сети с учётом трафика{денег} (И закрытием доступа, по окончании денежных средств. Простой аккоунтинг)
Планируемые сервисы предоставляемые моей локальной сети (на сервере):
1. Доступ в интернет по VPN{NAT} (как у моего провайдера, учёт трафика{денег} с данного интерфейса)
2. Доступ в интернет по PROXY{HTTP_CONNECT} (прокси с HTTP BASIC-авторизацией как в UserGate, учёт трафика{денег} с данного интерфейса)
3. Web-статистика, с возможностью её дальнейшего HTML-редактирования мною. (Для отображения остатка средств на счету интернет, и прочей инфы по интернету)
4. Единая система аккаунтов. (Пользователь имеет только одну идентификационную пару: логин и пароль, которые он использует и для VPN и для PROXY и для Web-статистики, пользователь должен иметь возможность использовать либо прокси без VPN, либо просто VPN для выхода в интернет и при этом вне зависимости от того, какой тип подключения будет использовать пользователь, деньги за трафик должны списываться с его одного счёта)
5. Возможность мной устанавливать свои тарифы.
6. Возможность пополнения счетов (оплаты услуг интернета) пользователей биллинга по Webmoney (WebMoney Merchant)
Операционную систему, на которую будет установлен биллинг поставлю ту, которую вы захотите, за исключением продуктов Microsoft. Желательно UNIX.
Также хотелось бы видеть эти качества в устанавливаемом биллинга:
1) Автономность (Стабильность, работа без моего участия)
2) Возможность дополнять этот биллинг своими скриптами (типа Perl, Java ... без разницы)
После того, как вы скажете, какую операционную устанавливать на сервер, предоставлю доступ для администрирования сервера по любому удобному способу.
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