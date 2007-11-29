Настройка сервера / Проблемы с кодировкой

Настройка сервера/ПОЗавершен2 заявки164 просмотра
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Добрый день.

Имеется серверная сборка WAMP (Apache2+PHP5+MySQL5) на подобии Денвера и остальных. Скачать ее можно отсюда: http://parse.com.ua/files/wamp.zip

Сборка работает нормально. Только есть небольшая проблемка. Данные, которые записывают php скрипты в базу, в phpmyadmin отображаются в виде карякуль :), хотя если выполнить запрос из php скрипта и вывести результат на экран, то все будет отображено ПРАВИЛЬНО, все русские символы, короче все как надо!

Поэтому мне нужна консультация по поводу настройки этой сборки так, чтобы и в скрипте и в phpmyadmin отображался русский.

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Проверять работу будем следующим образом: я создам временную БД, напишу небольшой скрипт, запишу данные в БД, а потом их прочитаю, и параллельно буду смотреть как они отображаются в phpmyadmin.

Мой icq: 237620497.

Удачи!

P.S. Перед тем как что-либо мне советовать, установите у себя вышеуказанную сборку и попробуйте все настроить на своем компьютере, так как времени пробовать разные варианты у меня, к сожалению, нет.

16 лет назад
parse
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
hapkot
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
Высококлассный профессионал. Быстро и легко решил поставленную задачу. Всем советую. Спасибо!
Чётко поставленная задача, пусть и исходящая из неверных предпосылок - это 50% к её решению :)
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