Настройка сервера / Проблемы с кодировкой

Здравствуйте. Надо создать сервер кс и залить его...куда-то, общем я не знаю, поэтому и помощи прошу=)...чтоб он круглосуточно работал..Хостинг есть, возможно туда его и зальем... Оставьте свою цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Имеется серверная сборка WAMP (Apache2+PHP5+MySQL5) на подобии Денвера и остальных. Скачать ее можно отсюда: http://parse.com.ua/files/wamp.zip
Сборка работает нормально. Только есть небольшая проблемка. Данные, которые записывают php скрипты в базу, в phpmyadmin отображаются в виде карякуль :), хотя если выполнить запрос из php скрипта и вывести результат на экран, то все будет отображено ПРАВИЛЬНО, все русские символы, короче все как надо!
Поэтому мне нужна консультация по поводу настройки этой сборки так, чтобы и в скрипте и в phpmyadmin отображался русский.
Стоимость проекта: сдельная. Хороший отзыв исполнителю гарантирую.
Проверять работу будем следующим образом: я создам временную БД, напишу небольшой скрипт, запишу данные в БД, а потом их прочитаю, и параллельно буду смотреть как они отображаются в phpmyadmin.
Мой icq: 237620497.
Удачи!
P.S. Перед тем как что-либо мне советовать, установите у себя вышеуказанную сборку и попробуйте все настроить на своем компьютере, так как времени пробовать разные варианты у меня, к сожалению, нет.
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