Помогите настроить сервер!

В общем, купил сервер corel dure 2.2Гц, ОЗУ 1Гц, 6HDD => 2Тб в сумме. Планирую размещать его на площадке местного узла связи. Хочу запустить свой сайт с объёмом информации 2Тб. Движок сайта уже готов. Требуется консультация по запуску сервера. т.е.

- Установка UNIX

- Установка apache, его правильная настройка, создание домена

- Так же необходимо обеспечить полную безопасность! т.е. -> Защиту от вирусов, атак и взломов!

- Контроль из дома температуры жёстких дисков. И вообще всё, что можно контролировать из дома за сервером, я бы хотел знать и контролировать!

- Ещё если что требуется, я это должен знать для полной правильной работы сервера (зависит уже от вас товарищи профессионалы)

Вооще с сервером сталкиваюсь в первые в жизни, поэтому и требую консультации. Консультация должна проходить в плоть до скриншотов и видео роликов.

Победителем будет выбран тот, кто укажет наименьшую предложенную сумму и проявит свои профессиональные данные.