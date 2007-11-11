Создание сервера cs 1.6

Настройка сервера/ПОЗакрыт5 заявок201 просмотр
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Здравствуйте.

Надо создать сервер кс и залить его...куда-то, общем я не знаю, поэтому и помощи прошу=)...чтоб он круглосуточно работал..Хостинг есть, возможно туда его и зальем...

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16 лет назад
SeRbIu
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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