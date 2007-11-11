Настроить VOIP АТС

Для нового магазина требуется установка и настройка 1С:Предприятие. Управление торговлей. Необходимо подключение ККМ, сканеров штрих-кодов, интерграция с 1С:Битрикс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть программная АТС http://www.3cx.ru/, есть 8 SIP телефонов, есть FXO шлюз на 4 аналоговые линии (телефонные линии), есть FXS шлюз на 2 линии (телефон+факс).
Все настроено и вроде бы как работает, но есть несколько моментов которые хотелось бы настроить:
1 - что бы работал факс
2 - что бы работал перевод звонков (flash)
3 - что бы качество связи было лучше (не было задержек и счелчков (эхо подавление))
Возможна модернизация системы по вашему усмотрению, например на asterisk (при уважительной мотивации).
Нужен человек из Санкт-Петербурга который сможет приехать в оффис и все настроить.
Оставляйте свои номера телефонов.
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