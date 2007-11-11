Настроить VOIP АТС

Есть программная АТС http://www.3cx.ru/, есть 8 SIP телефонов, есть FXO шлюз на 4 аналоговые линии (телефонные линии), есть FXS шлюз на 2 линии (телефон+факс).

Все настроено и вроде бы как работает, но есть несколько моментов которые хотелось бы настроить:

1 - что бы работал факс

2 - что бы работал перевод звонков (flash)

3 - что бы качество связи было лучше (не было задержек и счелчков (эхо подавление))

Возможна модернизация системы по вашему усмотрению, например на asterisk (при уважительной мотивации).

Нужен человек из Санкт-Петербурга который сможет приехать в оффис и все настроить.

Оставляйте свои номера телефонов.