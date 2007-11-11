Редактирование сайта

www.superbit-dvd.ru нужно отредактировать систему приёма оплаты.убрать с главной страницы всё лишнее(различные ссылки прочую гадость),исправить мелкие недочеты в панели администрирования сайта.

более подробно:

Доделать,отредактировать,убрать:

1.ссылки на посторонние ресурсы(обмен валют,пополнение баланса телефона).

2.доработка(исправление) некоторых вещей в админ панели,а именно корректировка форм оплаты.

3.обновление Рупея,то есть переход со старой версии приёма платежей на новую(образцы старой и новой версии есть на сайте Рупея).

вот собственно и всё.