Перемещение информации с одного сервера на другой

Есть программная АТС http://www.3cx.ru/, есть 8 SIP телефонов, есть FXO шлюз на 4 аналоговые линии (телефонные линии), есть FXS шлюз на 2 линии (телефон+факс). Все настроено и вроде бы как работает, но есть несколько моментов ...