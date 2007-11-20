Нужен человек, который отлично разбирается в настройке серверов для устранения разных неполадок. Сервер на CentOS
Перемещение информации с одного сервера на другой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим специалист для создания грабера информации с одного сайта и перенос на другой. Приблизительный объем информации для перемещения (30 Гигабайт)
- Похожие заказы
- $50Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо собрать 5 компьютеров из комплектующих и сервер. Установить серверное ПО и ПО для рабочих станций. Требуется, так же установка 1С.Настройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день. Имеется серверная сборка WAMP (Apache2+PHP5+MySQL5) на подобии Денвера и остальных. Скачать ее можно отсюда: http://parse.com.ua/files/wamp.zip Сборка работает нормально. Только есть небольшая проблемка. Данные, которые записывают php скрипты в базу, в phpmyadmin отображаются в виде ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
Здравствуйте. Надо создать сервер кс и залить его...куда-то, общем я не знаю, поэтому и помощи прошу=)...чтоб он круглосуточно работал..Хостинг есть, возможно туда его и зальем... Оставьте свою цену и сроки.Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
www.superbit-dvd.ru нужно отредактировать систему приёма оплаты.убрать с главной страницы всё лишнее(различные ссылки прочую гадость),исправить мелкие недочеты в панели администрирования сайта. более подробно: Доделать,отредактировать,убрать: 1.ссылки на посторонние ресурсы(обмен валют,пополнение баланса телефона). 2.доработка(исправление) некоторых вещей в админ панели,а именно корректировка форм ...Настройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $4
Здравствуйте! на сайте имеется установленный proftpD, имеются учетные записи пользователей. Необходимо: настроить возможность подключения пользователей, используя свои учетные записи к ftp - к определенной папке (общего доступа. написать краткую инструкцию - как заводить новых пользователей с возможностью ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть программная АТС http://www.3cx.ru/, есть 8 SIP телефонов, есть FXO шлюз на 4 аналоговые линии (телефонные линии), есть FXS шлюз на 2 линии (телефон+факс). Все настроено и вроде бы как работает, но есть несколько моментов ...Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $1000
Для нового магазина требуется установка и настройка 1С:Предприятие. Управление торговлей. Необходимо подключение ККМ, сканеров штрих-кодов, интерграция с 1С:БитриксНастройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
У меня полетел форум. Нужно устранить ошибку и наладить работу форума.Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
В общем, купил сервер corel dure 2.2Гц, ОЗУ 1Гц, 6HDD => 2Тб в сумме. Планирую размещать его на площадке местного узла связи. Хочу запустить свой сайт с объёмом информации 2Тб. Движок сайта уже готов. Требуется ...Настройка сервера/ПО17 заявокЗакрыт16 лет назад