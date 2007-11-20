Консультация по установке и настройке RAID массива

Требуется консультант по установке и настройке RAID массива. При необходимости требуется так же снабжение необходимым софтом.

есть 5 hdd, их нужно объеденить в 1 диск. Я в первые с этим связываюсь, поэтому нужна помощь в установке и настройке.

Все диски western digital. Два по 250Гб, два по 400Гб, и один на 300Гб