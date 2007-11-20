Настройка Plesk 8.1.0. Защита сайтов.

Нужна настройка защиты 2-х сатов http://www.mediamag.com.ua/, http://dvd.pl.ua/. Оба сайта на ситеме Оскомерс. Ежедневно поддаются атаке, то удаляется index.php, то прописываются левые стоки переадресующие на другие сайты, вируса и т.п. Сегодня вообще лягли оба сайта. Нужен толковый администратор, который может найти дыры через которые это все лезет и заделать их, и настроить защиту от дальнейшей возможности проникновения посторонних. А так же возможно сотрудничестово в дальнейшем по администрированию данных проэктов... Жду ваших предложений!