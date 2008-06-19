Настройка сервера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт5 заявок156 просмотров

Нужно настроить сервер для работы сайта. Сайт работоспособный проверен на хостингах. досту на сайт из интросети.

Сейчас на сервере работает только главная страница, остальные не может отобразить, ориентировочно ошибка в модуле mod rewrite.

Человек должен быть из Питера или из пригорода.

буджет 1000 - 1500 рублей.

icq 455966669

89046191933

17 лет назад
NikitaMoshkov
Никита 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров