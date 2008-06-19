Настройка сервера

Нужно настроить сервер для работы сайта. Сайт работоспособный проверен на хостингах. досту на сайт из интросети.

Сейчас на сервере работает только главная страница, остальные не может отобразить, ориентировочно ошибка в модуле mod rewrite.

Человек должен быть из Питера или из пригорода.

буджет 1000 - 1500 рублей.

icq 455966669

89046191933