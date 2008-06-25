Добрый день. Необходимо поднять socks5 на VPS сервере. Пишите сразу свой номер icq. Спасибо.
Настройка VPS
Нужен системный администратор из Москвы (желательно).
Работа с сервером VPS, который находится в компании Мастерхост.
На сервере стоит Plesk.
Необходимо:
- Сконфигурировать сервер под необходимые задачи
- отдельные доступы для директорий по FTP
- отдельные доступы к разным базам данных
- Хорошо знать сервера и находить решения нестандартных проблем;
- Понимать что такое Plesk;
- Настроить сервер в безопасном режиме.
- и т.д
Необходимо сотрудничество на постоянной основе. У администратора должен быть телефон (дом, моб). Рекомендации и отзывы (желательно)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно установить apach И perl на сервер с ОС freebsd 7.0 + создание двух ftp акаунтов с доступом к cgi-binЗавершен17 лет назад
Установить права CHMOD 777Завершен17 лет назад
Задача: убрать пароль с XP ии переставить софт (виндовс, офис). Сделать это надо завтра с утра в нашем офисе (метро Красносельская, Москва). Пишите свои пожелания по цене.Завершен17 лет назад
- $5
Проблема! При отправке вложений через почтовик происходит ошибка. ("rset", "data") Используется программа TheBat 3.71 Через веб интерфейс вложения все проходят. Подключение к интернет через ADSL. Письма с текстом в теле ...Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Провести upgrade существующей MS CRM до версии 4.0, без потери интеграции с MS Outlook и Hummingdird DM Решить ряд задач, касающихся интеграции MS CRM и MS Outlook Наладить автоматическую ежемесячную выгрузку информации ...Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $25
Всем Привет! Нужно установить Firebird - бесплатная система управления базами данных с открытым кодом. Подробнее о данной системе можно найти тут - http://www.ibase.ru/firebird.htm а дополнение к freebsd - http://www.ibase.ru/devinfo/freebsd.txt Помогите ...Завершен17 лет назад
Кодек FFMPG есть. Нужна установка пока что на тестовом сервере, а потом, возможно в будущем и на главном. Если цена за установку и качество работы нас устроят - будут частые заказы. ...Настройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $15
Нужна помощь в настройке XAMPP сервера, сам не могу до конца разобраться! Отблагодарю!!! Пишите мне в аську, 374524666 (Jones).Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно перенести интернет магазин (работающий) + базу данных с одного хостинга на другой. Сделать это нужно сегодня вечером. В районе шести часов. Предложение для тех кто это уже делал, так как утеря данных ...Завершен17 лет назад