Настройка VPS

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен12 заявок318 просмотров

Нужен системный администратор из Москвы (желательно).

Работа с сервером VPS, который находится в компании Мастерхост.

На сервере стоит Plesk.

Необходимо:

- Сконфигурировать сервер под необходимые задачи

- отдельные доступы для директорий по FTP

- отдельные доступы к разным базам данных

- Хорошо знать сервера и находить решения нестандартных проблем;

- Понимать что такое Plesk;

- Настроить сервер в безопасном режиме.

- и т.д

Необходимо сотрудничество на постоянной основе. У администратора должен быть телефон (дом, моб). Рекомендации и отзывы (желательно)

17 лет назад
IVAA1
Игорь 
53 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Vasiletc
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
Дмитрий в процессе работы показался мне грамотным специалистом, все сделал быстро, отвечал на все вопросы, как по телефону (всегда доступен), так и по емайл и ICQ. Мне было приятно иметь с ним дело. Не раздражался, был честен.

Заявки фрилансеров

Vasiletc
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад