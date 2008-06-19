Г Киев Срочно Пишите в аську или на мыло
Настроить XP на ноутбуке
Задача: убрать пароль с XP ии переставить софт (виндовс, офис). Сделать это надо завтра с утра в нашем офисе (метро Красносельская, Москва). Пишите свои пожелания по цене.
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