Настроить XP на ноутбуке

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен1 заявка325 просмотров

Задача: убрать пароль с XP ии переставить софт (виндовс, офис). Сделать это надо завтра с утра в нашем офисе (метро Красносельская, Москва). Пишите свои пожелания по цене.

17 лет назад
taxhelp
49 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

oxyangel
Кирилл 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов(-1)
17 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена в срок. Претензий нет.

Заявки фрилансеров

oxyangel
Кирилл 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов(-1)
17 лет назад