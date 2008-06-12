Помощь в настройке почты

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Закрыт2 заявки206 просмотров

Проблема!

При отправке вложений через почтовик происходит ошибка. ("rset", "data")

Используется программа TheBat 3.71

Через веб интерфейс вложения все проходят.

Подключение к интернет через ADSL.

Письма с текстом в теле письма проходят. Но только если прикрепить хоть какой-то файл, не зависимо от его типа и размера, то письмо не отправляется.

Стучите в асю: 485796536

Настройка почты
17 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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