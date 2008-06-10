Г Киев Срочно Пишите в аську или на мыло
Upgrade и поддержка существующего MS CRM
Провести upgrade существующей MS CRM до версии 4.0, без потери интеграции с MS Outlook и Hummingdird DM
Решить ряд задач, касающихся интеграции MS CRM и MS Outlook
Наладить автоматическую ежемесячную выгрузку информации по заданному параметру
Постоянная поддержка работы
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