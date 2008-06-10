Upgrade и поддержка существующего MS CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт2 заявки157 просмотров

Провести upgrade существующей MS CRM до версии 4.0, без потери интеграции с MS Outlook и Hummingdird DM

Решить ряд задач, касающихся интеграции MS CRM и MS Outlook

Наладить автоматическую ежемесячную выгрузку информации по заданному параметру

Постоянная поддержка работы

17 лет назад
TerraLink
Эвелина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров