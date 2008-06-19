Установка apach, perl на freebsd 7.0

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен2 заявки147 просмотров

Нужно установить apach И perl на сервер с ОС freebsd 7.0 + создание двух ftp акаунтов с доступом к cgi-bin

17 лет назад
Stingers
Никита 
34 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

fatik
Артем 
43 года
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов
17 лет назад
$50
Артем настроил все идеально. уже не первый раз работаю с данным человек. На высшем уровне

Заявки фрилансеров

fatik
Артем 
43 года
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов
17 лет назад