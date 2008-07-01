Помошь в настройке linux сервера (хостинг)

Очень приятное впечатление от общения с Игорем. Получил отличную консультацию по Linux - Игорь все очень просто, понятно, и по существу объясняет. Совершено ни разу раньше не имея дело с Linux под руководством Игоря мне удалось за пол часа установить панель управления webmin, настроить виртуальный хост, и подключить ftp. При этом, все общение протекает в легкой, вежливой и приятной форме. Чувствуется большой опыт и отличное знание Linux. Рекомендую обращатся имено к этому человеку, особенно если у вас часто возникают вопросы.