Помошь в настройке linux сервера (хостинг)

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен14 заявок267 просмотров

Добрый день!

Нужна помошь в настройке linux сервера.

на сервере стоит апач и php

нужно помочь загрузить туда сайт

icq 255345640

если вы из Донецка - это +

LinuxPHP
17 лет назад
nikitadn
Никита 
44 года
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

DarkAngel
Игорь 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Очень приятное впечатление от общения с Игорем. Получил отличную консультацию по Linux - Игорь все очень просто, понятно, и по существу объясняет. Совершено ни разу раньше не имея дело с Linux под руководством Игоря мне удалось за пол часа установить панель управления webmin, настроить виртуальный хост, и подключить ftp. При этом, все общение протекает в легкой, вежливой и приятной форме. Чувствуется большой опыт и отличное знание Linux. Рекомендую обращатся имено к этому человеку, особенно если у вас часто возникают вопросы.

Заявки фрилансеров

DarkAngel
Игорь 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад