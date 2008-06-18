Добрый день. Необходимо поднять socks5 на VPS сервере. Пишите сразу свой номер icq. Спасибо.
Настройка rss шаблонов. DLE.
Необходимо найти rss каналы необходимой тематики и настроить шаблон для парсинга полной новости в dle.
Требуется около 100 лент разных тематик.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Установить Asterisk, FreePBX, Hylafax.Настройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $70
Есть два удаленных сервера с полным доступом к ним через контрольную панель Plesk. Есть готовый PHP-скрипт файлохранилища, типа RapidShare, который поддерживает использование нескольких серверов. Необходимо установить и настроить его ...Завершен17 лет назад
- $10
Не работает функция php ftp_nlist и ftp_rawlist возвпашает bool(false) Php установлен стандартной сборкой apt-get install apache2 php5 mysql-client-5.0 mysql-server-5.0 phpmyadmin libapache2-mod-php5 libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql система kubuntu 7.10 Проверено на нескольких компах. ...Завершен17 лет назад
Нужен системный администратор из Москвы (желательно). Работа с сервером VPS, который находится в компании Мастерхост. На сервере стоит Plesk. Необходимо: - Сконфигурировать сервер под необходимые задачи ...Завершен17 лет назад
- $50
Нужно установить apach И perl на сервер с ОС freebsd 7.0 + создание двух ftp акаунтов с доступом к cgi-binЗавершен17 лет назад
Установить права CHMOD 777Завершен17 лет назад
Задача: убрать пароль с XP ии переставить софт (виндовс, офис). Сделать это надо завтра с утра в нашем офисе (метро Красносельская, Москва). Пишите свои пожелания по цене.Завершен17 лет назад
- $5
Проблема! При отправке вложений через почтовик происходит ошибка. ("rset", "data") Используется программа TheBat 3.71 Через веб интерфейс вложения все проходят. Подключение к интернет через ADSL. Письма с текстом в теле ...Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Провести upgrade существующей MS CRM до версии 4.0, без потери интеграции с MS Outlook и Hummingdird DM Решить ряд задач, касающихся интеграции MS CRM и MS Outlook Наладить автоматическую ежемесячную выгрузку информации ...Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт17 лет назад