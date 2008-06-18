Настройка rss шаблонов. DLE.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт3 заявки219 просмотров

Необходимо найти rss каналы необходимой тематики и настроить шаблон для парсинга полной новости в dle.

Требуется около 100 лент разных тематик.

DLE
17 лет назад
prax
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров