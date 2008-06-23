Настроить 2 сервера для файлохранилища

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен10 заявок277 просмотров

Есть два удаленных сервера с полным доступом к ним через контрольную панель Plesk.

Есть готовый PHP-скрипт файлохранилища, типа RapidShare, который поддерживает использование нескольких серверов.

Необходимо установить и настроить его на эти серверы. (Инструкция по установке прилагается)

Работу необходимо выполнить оперативно.

ICQ: 485-040-250

E-MAIL: [email protected]

PHP
17 лет назад
kerish
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

shport
Dmitrii 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
17 лет назад
$70
1 день
Отличная работа. С первых же минут зарекомендовал себя как профессионал. А когда вся работа была выполнена менее чем за час, я просто был в шоке. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

shport
Dmitrii 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
17 лет назад