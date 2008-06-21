Не работает функция php ftp_nlist и ftp_rawlist

$10
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Завершен2 заявки242 просмотра

Не работает функция php ftp_nlist и ftp_rawlist возвпашает bool(false)

Php установлен стандартной сборкой

apt-get install apache2 php5 mysql-client-5.0 mysql-server-5.0 phpmyadmin libapache2-mod-php5 libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql

система kubuntu 7.10

Проверено на нескольких компах.

доступа к компу нет.

MySQLPHP
17 лет назад
streoel
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Arkasha18
Аркадий 
41 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
17 лет назад
$10
Не дешево но резульат очень быстрый
Все на профессиональном уровне.

Заявки фрилансеров

Arkasha18
Аркадий 
41 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
17 лет назад