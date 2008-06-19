Настроить Fedora8 для старта с флешки + скрипт

- есть процессорный блок, мать поддерживает старт с флешки;

- на нем развернуть линукс с библиотеками;

- линукс (РедХат Федора8) должен стартовать с одной флешки1(read only);

- на флешке2 бинарник;

- на флешке2 файл1, содержащий строку из 40 символов;

- на флешке2 файл2, который вставляется параметром бинарнику, имя файл2 может быть разным;

- в автозапуске прописать:

1 - из файла1 взять строку и заполнить ей FriendlyName всех подключенных bluetooth донглов;

2 - чтобы не убить флешку надо создать виртуальный диск;

3 - скопировать туда бинарник, файл2;

4 - запуск бинарника с параметром файл2;

- бинарник создает в месте запуска 2 лога,

которые должны каждые 10 мин. копироваться на флешку2

Коллеги, от вас соимость и сроки.

Спасибо.