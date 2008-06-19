Добрый день. Необходимо поднять socks5 на VPS сервере. Пишите сразу свой номер icq. Спасибо.
Настроить Fedora8 для старта с флешки + скрипт
- есть процессорный блок, мать поддерживает старт с флешки;
- на нем развернуть линукс с библиотеками;
- линукс (РедХат Федора8) должен стартовать с одной флешки1(read only);
- на флешке2 бинарник;
- на флешке2 файл1, содержащий строку из 40 символов;
- на флешке2 файл2, который вставляется параметром бинарнику, имя файл2 может быть разным;
- в автозапуске прописать:
1 - из файла1 взять строку и заполнить ей FriendlyName всех подключенных bluetooth донглов;
2 - чтобы не убить флешку надо создать виртуальный диск;
3 - скопировать туда бинарник, файл2;
4 - запуск бинарника с параметром файл2;
- бинарник создает в месте запуска 2 лога,
которые должны каждые 10 мин. копироваться на флешку2
Коллеги, от вас соимость и сроки.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо найти rss каналы необходимой тематики и настроить шаблон для парсинга полной новости в dle. Требуется около 100 лент разных тематик.Настройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Добрый день! Нужна помошь в настройке linux сервера. на сервере стоит апач и php нужно помочь загрузить туда сайт icq 255345640 если вы из Донецка - это +Завершен17 лет назад
Установить Asterisk, FreePBX, Hylafax.Настройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $70
Есть два удаленных сервера с полным доступом к ним через контрольную панель Plesk. Есть готовый PHP-скрипт файлохранилища, типа RapidShare, который поддерживает использование нескольких серверов. Необходимо установить и настроить его ...Завершен17 лет назад
- $10
Не работает функция php ftp_nlist и ftp_rawlist возвпашает bool(false) Php установлен стандартной сборкой apt-get install apache2 php5 mysql-client-5.0 mysql-server-5.0 phpmyadmin libapache2-mod-php5 libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql система kubuntu 7.10 Проверено на нескольких компах. ...Завершен17 лет назад
Нужен системный администратор из Москвы (желательно). Работа с сервером VPS, который находится в компании Мастерхост. На сервере стоит Plesk. Необходимо: - Сконфигурировать сервер под необходимые задачи ...Завершен17 лет назад
- $50
Нужно установить apach И perl на сервер с ОС freebsd 7.0 + создание двух ftp акаунтов с доступом к cgi-binЗавершен17 лет назад
Установить права CHMOD 777Завершен17 лет назад
Задача: убрать пароль с XP ии переставить софт (виндовс, офис). Сделать это надо завтра с утра в нашем офисе (метро Красносельская, Москва). Пишите свои пожелания по цене.Завершен17 лет назад