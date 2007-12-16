Настройка VoIP-сервера

Настройка сервера/ПОЗакрыт2 заявки110 просмотров
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Добрый день!

Необохдимо организовать и настроить VoIP связь для компании в Москве.

В системе должна быть возможность приема звонков с городских телефонов непосредственно на компьютерах сотрудников, поддержка многоканальных линий, возможность переадресации звонков путем набора кода сотрудника в тоновом режиме, автоответчик.

В качестве оборудования имеется сервер с установленной на нем FreeBSD. АТС пока что выбираем.

До начала работ хотел бы встретится в Москве. А пока ожидаю услышать предложения.

16 лет назад
Sir_
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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