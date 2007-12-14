Поднять Битрикс на виртуальном хостинге

Нужна Ваша помощь. Стоим перед выбором сервера с Линуксом, но есть сомнения. Нужно место на две недели возможно меньше для теста на сервере с ОС Линукс. Также нужно на этот сервер поставить FMS файлы у ...
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Имеется виртуальный хостинг .masterhost Эффективный (FreeBSD). На нем надо развернуть Bitrix верию бизнес (пробную версию). Нужно срочно - сегодня.
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