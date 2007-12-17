Есть проблемы с FTP на сервере FreeBSD. Суть проблемы изложена тут:

http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID1/77916.html

Надо проконсультировать через ICQ, чтобы устранить проблему. Возможный ганарар - 300 руб (через WebMoney или Яндекс.Деньги). Если устранение проблемы потребует "серьезной" работы, сумму ганарара можно увличить.

Логины и пароли сообщать не планирую. Но могу представить все конфигурационные файлы, любую информацию.

Проблему надо решить как можно быстрее.

ICQ - 198981464.