Есть проблемы с FTP на сервере FreeBSD

$50
Настройка сервера/ПОЗавершен3 заявки162 просмотра
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Есть проблемы с FTP на сервере FreeBSD. Суть проблемы изложена тут:

http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID1/77916.html

Надо проконсультировать через ICQ, чтобы устранить проблему. Возможный ганарар - 300 руб (через WebMoney или Яндекс.Деньги). Если устранение проблемы потребует "серьезной" работы, сумму ганарара можно увличить.

Логины и пароли сообщать не планирую. Но могу представить все конфигурационные файлы, любую информацию.

Проблему надо решить как можно быстрее.

ICQ - 198981464.

FreeBSD
16 лет назад
borzih
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
tiv
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
Весьма грамотный специалист по unix-системам. Смог решить проблему "вслепую" (без прямого доступа к серверу). Хорошо знает особенности каждого конфигурационного файла. Работой доволен.
грамотный заказчик, четко формулирует проблему, разбирается в том, что делает, работать было приятно