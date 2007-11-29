Нужен человек, который отлично разбирается в настройке серверов для устранения разных неполадок. Сервер на CentOS
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Необходимо настроить смс-биллинг по городам, указанным на сайте:
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