Консультация и конфигурирование серверного ПО

Настройка сервера/ПОЗакрыт13 заявок217 просмотров
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Добрый день!

Необходимо дать небольшую консультацию (естественно не бесплатно) по выбору конфигурации для сервера - мы опишем задачи, которые он должен будет выполнять, затем установить на сервер необходимое ПО и все грамотно сконфигурировать.

16 лет назад
Chieftec
Кирилл 
36 летИспания
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
tiv
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад