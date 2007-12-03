Нужно место для теста на сервере с ОС Линукс

Нужна Ваша помощь. Стоим перед выбором сервера с Линуксом, но есть сомнения. Нужно место на две недели возможно меньше для теста на сервере с ОС Линукс. Также нужно на этот сервер поставить FMS файлы у нас есть. Тестировать будем видеочат, он готов.

Оплата 50$