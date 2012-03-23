Настроить MYSQL

Нужен человек с опытом.

Дано - высоконагруженный сайт ~ 500тыс просмотров в сутки. 95% процессора жрет MYSQL. конфиги MYSQL из коробки.

Требуется настроить в соответствии с возможностями сервера и написать краткий todo - что изменилось в конфиге, и что надо изменить при увеличении памяти серверу и процессорной мощности в будущем.

Доступ к самому проекту будет закрыт, только конфиги mysql. Любую информацию выдам по запросу.