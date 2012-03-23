Настроить MYSQL

$30
Настройка сервера/ПОЗакрыт9 заявок200 просмотров
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Нужен человек с опытом.

Дано - высоконагруженный сайт ~ 500тыс просмотров в сутки. 95% процессора жрет MYSQL. конфиги MYSQL из коробки.

Требуется настроить в соответствии с возможностями сервера и написать краткий todo - что изменилось в конфиге, и что надо изменить при увеличении памяти серверу и процессорной мощности в будущем.

Доступ к самому проекту будет закрыт, только конфиги mysql. Любую информацию выдам по запросу.

MySQL
12 лет назад
mailru
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад